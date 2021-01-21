В Челябинске ночью установили новый знак и тут же эвакуировали машины, внезапно ставшие нарушителями (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Челябинска ночью установили новый знак и тут же эвакуировали машины – за нарушение правил парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 января у парковки у дома №81 на перекрестке улиц Карла Маркса и Свободы установили опору под дорожный знак. Но что это будет за знак и когда он появится, не предупредили. Утром 20 января трое автомобилистов, оставивших машины ночевать на парковке, своих «коней» не обнаружили.

Оказалось, что рано утром пришли рабочие и установили в подготовленное основание знак «Парковка для инвалидов».

Видео Федеральной сети «Городские проекты» – Челябинск

А следом приехал эвакуатор и забрал все автомобили, попавшие в зону действия знака, на штрафстоянку.

Возмущенным автомобилистам, утверждающим, что накануне, когда они парковались, никаких знаков еще не было, ответили, что на знаке стоит число установки. На обратной стороне информационного щитка, действительно, есть дата: 18.01. 21, но стоит она возле надписи «Дата изготовления», а поле рядом с «Время установки» осталось пустым.

«ГИБДД считает, что это дата установки, – рассказал руководитель челябинского отделения НКО «Городские проекты» Григорий Шевченко. – За такое надо штраф всем, кто за это ответственный. Это же настоящий подлог!»

Автовладельцам пришлось выкупать свои машины со штрафстоянки, а сегодня они начали процесс по оспариванию эвакуации и штрафов.

«То есть, человек ничего не нарушил и из-за безалаберности сотрудников СМЭУ получил кучу проблем? – возмущаются горожане, обсуждая историю в соцсетях. – Хотя решается все на раз-два: ставится знак и заклеивается объявлением «В соответствии с (ссылка на нормативно-правовой акт, по которому устанавливается знак) со стольки-то часов такого-то числа в данном месте будет действовать установленный знак, все машины, стоящие после указанного времени и нарушающие действие данного знака, будут эвакуированы». Все: человек или не ставит машину, или забирает ее до указанного времени.

Ну, можно пораскинуть мозгами и сделать удобно людям, просто для этого надо думать о людях».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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