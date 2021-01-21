В пригороде Челябинска собственники котельной выставляют счета на десятки тысяч рублей жильцам, не пользующимся их услугами

Теплоснабжающая компания пытается заставить копейчан платить за тепло, которого они не получают.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже несколько лет длится спор между жителями поселков Октябрьский и Канашево и ООО «ИРМИ-ЖКХ» о том, должны ли копейчане платить за отопление. Жители пригорода Челябинска получают счета на десятки, а то и сотни тысяч рублей, при этом центрального отопления у них давно уже нет.
Началась эта история в конце 1990-х годов, когда нынешнего собственника котельной, впрочем, как и самого теплового источника, еще не существовало. Тогда действовавшая ранее система отопления в домах Октябрьского и Канашево вышла из строя. В итоге температура в жилых помещениях была 14-16 градусов.
Померзнув несколько лет и видя, что проблема не решает, посельчане обратились к администрации Октябрьского. Отопительные системы проверили и пришли к выводу, что в дальнейшем их использовать невозможно. При этом никакого решения проблемы тогдашние власти не предложили. По словам жителей, разбираться с ситуацией им посоветовали самостоятельно.
Делом это было затратным, но и в холоде жить (а иногда в межсезонья отопления не было вовсе) тоже не хотелось. В итоге тем, кто мог, начали переходить на индивидуальное отопление. Делали это по согласованию с администрацией, а работы по переоборудованию и отключению от централизованного отопления выполняли специалисты МУП «Жилкомсервис» – организации, ответственной тогда за теплоснабжение.
На сегодня в поселке Октябрьский насчитывается 26 таких квартир. В соседнем поселке Канашево ситуация развивалась аналогично, там в «индивидуалисты» подались 32 семьи. Кто-то установил газовый котел, кто-то – электрический обогреватель, за использованный ресурс платили исправно.
И какое-то время такая ситуация всех устраивала. Но в 2015 теплоснабжение передали частным компаниям из Копейска. Сначала это было ООО «СТЭП», затем ООО «ИРМИ-ЖКХ». Они построили котельные, разобрались с тепловыми сетями. И стали начислять плату за тепловую энергию по тарифу. Причем всем жильцам, вне зависимости от того, отрезана квартира от централизованного отопления или нет. И плату немаленькую – за жилплощадь в 55 квадратных метров в месяц выходит 4 тысячи рублей.
Не желающих платить «индивидуалистов» бомбардируют судебными исками. При этом даже если суд признает начисление незаконным, на следующий год коммерсанты вновь подают иск на сумму, включающую и оспоренную плату.
В ООО «ИРМИ-ЖКХ» настаивают: никаких противозаконных начислений они не делают. В случае же несогласия с суммами, жители вправе обратиться в суд, решение которого теплоснабжающая компания исполнит.
«Жители лукавят, когда говорят, что полностью отрезались от тепловых сетей, – цитирует 74.ru руководителя организации. – Они включают свои электрообогреватели в межсезонье, а в остальное время пользуются теплом, предлагая оплачивать его соседям. Они пользуются горячей водой и общедомовым отоплением. А вы знали, что, если не обогревать дом, вода в трубах просто перемерзнет?»
Но «отрубники» возражают: компания в курсе, что в их квартирах нет ни труб, ни стояков – в этом мог убедиться специалист организации, посещавший помещения. За общедомовые же нужды они платить совсем не против, но не такие суммы, что приходят в платежках сейчас.
Коммунальщики склонны винить в сложившейся ситуации самих копейчан и администрацию поселка. По их словам, жители не согласовывали проекты и не вносили изменений в техническую документацию, поэтому причин не взимать с них плату за тепло нет. А администрация просто пустила ситуацию на самотек.
Впрочем, адвокат посельчан отмечает, что теплоснабжающая организация недоговаривает. «Когда «СТЭП» и «ИРМИ-ЖКХ» взялись за поставку тепла, им выдали ровное количество лицевых счетов жильцов, которые пользовались центральным отоплением, – приводит его слова издание. – Грубо говоря, вот в этом доме 12 квартир, но отоплением пользуются пять, остальные – отключены с разрешения администрации и предыдущих поставщиков тепла, что подтверждается документами. Что сделал новый поставщик? Он завел лицевые счета всем без исключения и берет с них деньги, причем немаленькие: тарифы очень высокие».
Глава Октябрьского Игнат Третьяков недоумевает: есть технические паспорта с внесенными изменениями, техусловия на реконструкцию системы газоснабжения под установку котла. Долгие годы этих документов было достаточно. Но ООО «ИРМИ-ЖКХ» требует большего. Между тем, в силу возраста домов всю техническую документацию найти попросту невозможно.
Но коммунальщики настаивают на своем. В теплоснабжающей организации предлагают несколько вариантов разрешения спорной ситуации. «Самое простое – это восстановить центральное теплоснабжение, – говорит ее руководитель. – Этот способ наименее затратный и, на мой взгляд, разумный. Второй путь – полностью узаконить модернизацию системы, внеся изменения во все технические документы. Есть и третий путь – можно отключить от центрального теплоснабжения весь дом, если все жильцы решат перейти на индивидуальное отопление».
Копейчан эти предложения не устраивают.
В мэрии Копейска РИА «Новый День» не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию, пообещав дать комментарий позднее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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