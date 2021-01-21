На пост главы Катав-Ивановского района осталось 11 претендентов

До участия в конкурсном отборе на должность главы Катав-Ивановского района допущено 11 кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, сегодня, 21 января, состоялись сразу два предварительных заседания конкурсной комиссии в режиме видео-конференцсвязи.

Это уже вторая процедура по выборам главы муниципалитета. В первый раз, осенью 2020 года, выборы были признаны несостоявшимися, так как депутаты не приняли кандидатуру единственного на тот момент претендента, действующего руководителя района Евгения Киршина.

На повторные выборы главы муниципалитета документы подали сразу тринадцать кандидатов – Елена Гузова, Николай Шиманович, Антон Буренков, Александр Чалов, Артем Боровков, Сергей Харитонов, Екатерина Куликова, Евгений Киршин, Марат Шаюков, Евгений Калиничев, Иван Решетов, Евгений Мохначев и Андрей Сидоренко.

В итоге, на первом, утреннем заседании конкурсной комиссии, ее членами было принято решение допустить 12 кандидатов до участия в конкурсе (кандидатура Марата Шаюкова решили рассматривать отдельно, из-за наличия у него судимости).

Чуть позже техническому секретарю комиссии поступило письменное заявление от действующего главы муниципалитета Евгения Киршина о добровольном снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.

К вечеру члены конкурсной комиссии собрались на повторное заседание, в ходе которого проголосовали за снятие кандидатуры Евгения Киршина с конкурса и приняли решение отказать в регистрации в качестве кандидата на должность главы Катав-Ивановского района Марату Шаюкову из-за непогашенной судимости.

Таким образом, на данный момент на кресло руководителя муниципалитета претендуют 11 человек.

Конкурсный отбор кандидатов состоится в помещении районной администрации в понедельник, 25 января. Всем претендентам необходимо будет пройти тестирование на знание законодательства и принципов работы в указанной должности, и представить свою программу развития Катав-Ивановского района на ближайшие годы.

Главу муниципалитета выберут депутаты районного собрания в четверг, 28 января, из числа тех, кто пройдет конкурсный отбор.

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