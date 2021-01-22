В выходные в Челябинской области пройдет масштабное тестирование на COVID-19

Южноуральцев приглашают на бесплатное тестирование на коронавирус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в эти выходные в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала продолжится бесплатное тестирование ПЦР.

Челябинск:

23 и 24 января

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00

Аша:

ТК «ДНС»

23 января, с 11:00 до 14:00

Златоуст:

ТК «Тарелка»

23, 24 января, с 11:00 до 15:00

Карталы:

23 января

ТК «Светофор» с 11:00 до 13:00

24 января

ТК «Доброцен» с 11:00 до 13:00

Копейск:

ТК «Слава»

23, 24 января, с 10:00 до 13:00

Кыштым:

ТК «Квартал»

23, 24 января, с 9:00 до 11:00

Магнитогорск:

23 января

ТК «Континент» с 10:00 до 12:00

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00

Миасс:

ТК «Слон»

23, 24 января, с 12:00 до 15:00

Пласт:

ТК «Раздолье»

23, 24 января, с 10:00 до 14:00

Сатка:

ТК «Факел»

23, 24 января, с 11:00 до 12:00

Южноуральск:

ТК «Южный»

23, 24 января, с 10:00 до 12:00

️При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, медики рекомендуют за 2 часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшее воскресенье, 24 января, в ГКБ №1 все желающие могут сдать тест (мазок) на COVID-19.

Исследование проводится с целью выявления бессимптомного носительства. Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней в поликлиниках по месту жительства.

Пройти тестирование можно будет 24 января с 9:00 до 14:00 по адресу: Воровского, 16, кабинет 103. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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