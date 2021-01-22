В выходные в Челябинской области пройдет масштабное тестирование на COVID-19

Южноуральцев приглашают на бесплатное тестирование на коронавирус.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в эти выходные в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала продолжится бесплатное тестирование ПЦР.
Челябинск:
23 и 24 января
ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00
ТК «Космос» с 14:00 до 17:00
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00
ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00
Аша:
ТК «ДНС»
23 января, с 11:00 до 14:00
Златоуст:
ТК «Тарелка»
23, 24 января, с 11:00 до 15:00
Карталы:
23 января
ТК «Светофор» с 11:00 до 13:00
24 января
ТК «Доброцен» с 11:00 до 13:00
Копейск:
ТК «Слава»
23, 24 января, с 10:00 до 13:00
Кыштым:
ТК «Квартал»
23, 24 января, с 9:00 до 11:00
Магнитогорск:
23 января
ТК «Континент» с 10:00 до 12:00
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00
ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00
Миасс:
ТК «Слон»
23, 24 января, с 12:00 до 15:00
Пласт:
ТК «Раздолье»
23, 24 января, с 10:00 до 14:00
Сатка:
ТК «Факел»
23, 24 января, с 11:00 до 12:00
Южноуральск:
ТК «Южный»
23, 24 января, с 10:00 до 12:00
️При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, медики рекомендуют за 2 часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшее воскресенье, 24 января, в ГКБ №1 все желающие могут сдать тест (мазок) на COVID-19.
Исследование проводится с целью выявления бессимптомного носительства. Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней в поликлиниках по месту жительства.
Пройти тестирование можно будет 24 января с 9:00 до 14:00 по адресу: Воровского, 16, кабинет 103. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Челябинск, Виктор Елисеев
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