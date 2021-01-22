В Челябинской области от коронавируса умерли 11 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 293 новых случая коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 11 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 42 тысячи 654 зараженных. 1 тысяча 567 из них умерли (непосредственно от инфекции – 695).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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