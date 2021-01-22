Южноуральцы стали больше занимать в ломбардах

В Челябинской области вырос объем займов в ломбардах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2020 года жители Челябинской области заключили с ломбардами 1,2 млн договоров займа, общая сумма которых составила 10,7 млрд рублей.

Объем выданных займов увеличился на 6% относительно аналогичного периода прошлого года. Большинство южноуральцев брали деньги под залог имущества (золотых изделий, бытовой техники), реже займы оформлялись под залог транспорта. Напомним, в ломбард можно заложить любое ценное имущество – от золотого кольца до автомобиля, кроме недвижимости.

По данным на 1 октября 2020 года, в регионе зарегистрировано 83 ломбарда, за год их количество сократилось почти на 10%.

С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок. «Новички», а также те, кто уже работает на этом рынке, должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов (ранее он формировался по базе данных ЕГРЮЛ). Если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, она утратит статус ломбарда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.21

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