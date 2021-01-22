В Челябинской области продлен режим самоизоляции для пенсионеров

В Челябинской области продлен режим самоизоляции для пожилых людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона подписал распоряжение о продлении необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории «65+» на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля.

Челябинск, Павел Зварзин

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