Власти Челябинска намерены растянуть реконструкцию очистных на семь лет

Мэрия намерена реконструировать очистные сооружения в Челябинске на протяжении семи лет.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года, рассмотрев иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения города Челябинска», суд обязал муниципальное предприятие реконструировать очистные сооружения в областном центре. При этом стоимость работ оценивается в 6,3 миллиарда рублей.

Однако челябинцы слишком рано начали радоваться этой новости. Как стало известно, выполнять судебное предписание мэрия и МУП ПОВВ собираются выполнять неспеша. Об этом они заявили в ходе заседания комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительству.

«Новые очистные предполагают прохождение канализационных вод через пять этапов очистки: механический, биологический, облучение ультрафиолетом, блок осаждения и этап доочистки воды. При этом объекты для каждого из этих этапов можно строить по очереди, – рассказал вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. – Мы понимаем, что самостоятельно профинансировать эту работу за счет города или производственных программ МУПа невозможно, поэтому ведется работа по поиску источников финансирования».

При этом в самом МУП ПОВВ подчеркивают, что никакой срочности в модернизации нет. «Существующая станция может протянуть еще долго, запас прочности есть, – заверил парламентариев директор предприятия Денис Поташев. – Вопрос о реконструкции встал не поэтому, а потому, что река Миасс имеет статус рыбохозяйственого, а не культурно-бытового назначения. Поэтому предъявляются повышенные требования по сбросу стоков».

Пока в МУПе надеются хотя бы часть финансирования получить из федерального бюджета. Запрос в Минстрой об этом уже направлен.

На первом этапе реконструкции планируется закрыть камеру приемника, что позволит уменьшить неприятный запах, удлинить песколовки и создать систему денитрификации.

Всего же на проведение работ по реконструкции в МУП ПОВВ намерены потратить от пяти до семи лет, причем больше склоняются в последней цифре. Так что пока челябинцам остается радоваться лишь тому, что на данном этапе предприятие не планирует включать затраты на модернизацию очистных в тариф на водоотведение. Хотя не исключено, что причиной тому – ограничения на рост тарифов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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