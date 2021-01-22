Челябинец за пару месяцев увел у хозяина два миллиона рублей

Житель Челябинска осужден за хищение около 2 миллионов рублей у своего работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 50-летнего горожанина виновным в присвоении, совершенном в особо крупном размере.

Суд установил, что мужчина работал супервайзером у индивидуального предпринимателя, собирая деньги, полученные от реализации продукции с торговых точек. Собранные средства он должен был сдавать в кассу бизнесмена.

Вместе с тем, за период с февраля по март 2020 года челябинец не донес до кассы работодателя около 2 миллионов рублей, потратив их на собственные нужды.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб в размере 670 тысяч рублей.

Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.21

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