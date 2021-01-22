Шахматисты ММК выходят на мировой уровень

Команда ММК примет участие в мировом шахматном первенстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», команда работников ММК примет участие в первом онлайн-чемпионате мира среди корпораций по шахматам.

Отборочным для участия в нем станет турнир по шахматам на Кубок первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК», который состоится 30 и 31 января в шахматном клубе спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» (ул. Набережная, 5).

Ранее команда металлургов Магнитки участвовала в Первом Всероссийском лично-командном шахматном турнире среди предприятий – BlitzBusinessChess-2020, проходившем на базе онлайн-платформы Lichess.org. В этом масштабном шахматном турнире приняли участие 160 команд от 119 компаний и предприятий из 62 городов страны. По итогу 11 напряженных туров по швейцарской системе на трех досках в формате блиц сильнейшей стала команда Магнитогорского металлургического комбината.

Награждать команду ММК в Магнитогорск приехал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который предложил комбинату принять участие уже в мировом онлайн-чемпионате среди корпораций, который состоится 19-21 февраля. По правилам чемпионата участниками команды, состоящей из четырех человек – трех мужчин и одной женщины, должны быть минимум три работника предприятия, заявившегося на состязания. В качестве четвертого участника можно пригласить «легионера».

Для формирования команды, которая будет отстаивать честь всех российских корпораций, в шахматном клубе СК «Металлург-Магнитогорск» решено провести турнир на Кубок первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР России. Этот своего рода отборочный тур состоится 30-31 января.

«Исходя из пандемийных реалий и специфических задач Кубка решили не делать его массовым, что обычно свойственно для мероприятий комбината, – рассказал начальник отдела физкультуры и спорта СК «Металлург – Магнитогорск» Андрей Гришин, отвечающий за организацию Кубка ППО ПАО «ММК». – Планируем набрать чуть больше 30 участников, владеющих шахматным мастерством на высоком уровне. Из них предстоит определить трех победителей – мужчин, поскольку женщины-шахматистки на комбинате, как оказалось, в дефиците. Поэтому представительницу прекрасного пола пригласим «из города», это и будет командный легионер».

Специально для предстоящего турнира руководство ММК приобрело для спортклуба четыре мощных ноутбука, с помощью которых «комбинатские гроссмейстеры» и будут вести борьбу с соперниками из других городов страны, а затем и мира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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