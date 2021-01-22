Челябинский правозащитник призвал губернатора не допустить силового противостояния полиции и участников субботней акции протеста

Правозащитник из Челябинска призвал власти региона воздержаться от силового подавления субботней акции протеста.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветеран МВД Георгий Невский обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с письмом, где просит главу региона повлиять на силовиков в связи с акцией протеста в защиту Алексея Навального, намеченной на 23 января.
«Обращаюсь к вам как пенсионер МВД РФ, оперативный сотрудник с 20-летним стажем, ветеран боевых действий, неоднократно принимавший участие в операциях по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике. В настоящее время руководитель правозащитной организации НКО СА БОЮЛ «Ваше право», – пишет Невский.
Открытое письмо общественника связано с акцией 23 января в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту в Москве.
«Как руководитель администрации Челябинской области, политик с богатым опытом работы, вы понимаете, что открытое противостояние и силовое подавление народной воли, неминуемо будет провоцировать дальнейшее ухудшение обстановки в регионе и вести к социальной эскалации конфликта между властью и людьми, проживающими на вверенной вам территории, – уверен правозащитник. – Ваша задача не допустить нарушение конституционных прав граждан и законов Российской Федерации».
В связи с этим челябинец просит главу региона «отдать личное распоряжение руководителям силовых структур Челябинской области, подчиненные которых будут осуществлять мероприятия по охране общественного порядка 23 января 2021 года в населенных пунктах Челябинской области».
Как считает правозащитник, личное обращение должно содержать требования «никоим образом не нарушать законы Российской Федерации; осуществлять исключительно функции поддержания общественного порядка и безопасности на улицах населенных пунктов Челябинской области; оперативно пресекать провокации со стороны лиц, заинтересованных в физическом столкновении сторон; вести общение с людьми, законно находящимися на территории населенных пунктов, вежливо и корректно; не применять физическую силу к гражданам, не оказывающим физического сопротивления и не нарушающим общественный порядок».
В противном случае, уверен автор обращения, регион могут ожидать «негативные последствия». Какие именно, Невский не уточняет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.01.21
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