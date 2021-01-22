Берегите головы: на Урале резко потеплеет

В Челябинской области потеплеет с минус 35 до плюс 2 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в следующие три дня регион ждет резкий скачок температур.

Так, в ночь на субботу, 23 января, будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Температура 30-35 градусов мороза, на юге и крайнем западе -23,-28 градусов по Цельсию. Днем ожидается -23,-28, на крайнем западе 13-18 градусов ниже нуля.

Достаточно холодно будет и в ночь на воскресенье, 24 января, – 25-30 градусов мороза, на крайнем западе -17,-22. Но уже днем начнется потепление – до 12-17 градусов мороза, в западных районах до -2 градусов по Цельсию.

Ночью понедельника, 25 января, температура воздуха будет -12,-17 градусов, на крайнем западе – 4-9 градусов ниже нуля. А днем и вовсе потеплеет до -3, +2 градусов.

В Челябинске в ночь на субботу синоптики обещают 31-33 градуса мороза. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -24, -26 градусов. К ночи воскресенья температура опустится до 27-29 градусов по Цельсию. Днем ожидается -12, -14 градусов. В ночь на понедельник синоптики обещают 14-16 градусов ниже нуля, днем потеплеет до -1, +1 градуса Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.21

Сторонников Навального задерживают по всей России перед несогласованными акциями 23 января. / Шахматисты ММК выходят на мировой уровень. / Челябинец за пару месяцев увел у хозяина два миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»