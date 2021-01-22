В Каслях глава комиссии автошколы получил срок за незаконную выдачу свидетельств о профессии водителя

В Каслях работник автошколы за вознаграждение незаконно выдавал свидетельства о профессии водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал 63-летнего местного жителя виновным в получении коммерческого подкупа.

В суде установлено, что мужчина, будучи председателем аттестационной комиссии Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Перекресток», в 2017-2020 годах незаконно получил от 8 жителей Каслинского района в общей сложности 190 тысяч рублей за выдачу свидетельств о профессии водителей категорий «А», «В», «С», «СЕ» без прохождения соответствующего обучения и сдачи итогового экзамена.

В итоге 5 из 8 южноуральцев на основании незаконно полученных свидетельств о профессии водителя получили в ГИБДД водительские удостоверения.

Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Также судом рассматриваются иски прокурора о признании недействительными выданных свидетельств о профессии водителя и водительских удостоверений на право управления транспортными средствами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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