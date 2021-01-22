Южноуральцы вернули белку из комы

В Челябинской области выходили белку, впавшую в кому после несчастного случая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья из Златоуста обзавелась оригинальным домашним питомцем. Уже больше месяца в их доме живет бельчонок.

Необычное пополнение в семье южноуральцев появилось 12 декабря прошлого года, когда племянник хозяйки со своим другом видели, как неизвестный водитель на огромной скорости сбил бельчонка. Школьники подняли обездвиженное тельце и решили отнести в город.

Тогда-то тетя одного из мальчиков и решила взять зверька себе. В тот же день бельчонка отнесли к ветеринару. Диагноз был неутешительный: перелом челюсти, разрыв барабанной перепонки, травма головы. «Правый глаз вообще не открывался, из носа шла кровь, он не мог координировать движения, если сейчас он бегает, то там просто перекатывался, лапки были растопырены, как у лялечки, были судороги, – цитирует женщину «Первый областной». – Пришлось найти лекарства серьезные, взяли у людей со специфическими заболеваниями, ставили уколы. Через несколько дней (5-7) судороги ушли, он начал вставать, но не мог сидеть – заваливался».

Две недели горожанка выхаживала бельчонка. За это время зверек, которого школьники принесли в состоянии комы, стал спокойно садиться, самостоятельно питаться, у него заросла челюсть. Но остался глухим, поэтому в лес ему возвращаться нельзя – съедят. «Будет жить у нас, – решило семейство. – Построим ему вольер, повесим новый домик, будет жить».

Бельчонка назвали Мультик. Сейчас он уже полностью восстановился.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.21

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