Как хотим, так и считаем: в Челябинской области начали активно сокращать ковидные койки

В Челябинской области начинают активно переводить медицинские учреждения в режим плановой работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни число ковидных коек в стационарах (всего их было организовано около 8 тысяч) должно сократиться до 4,5 тысяч, а в перспективе – до 2,5 тысяч.

Столь активное возвращение коечного фонда из ковидного в плановый ражим первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила «стабильной динамикой к снижению заболеваемости» COVID-19. При этом, по ее же словам, коэффициент распространения инфекции составляет 1,02 (но чиновница надеется, что в ближайшие дни он снизится), а темпы прироста составляют 0,8.

Однако, во-первых, неделю назад Гехт заявляла, что этот показатель составляет 0,7 – получается, что показатель вырос.

Во-вторых, смущает сам озвученный показатель. Не знаем, какой методикой пользуется госпожа Гехт, но обычно под темпами прироста понимают процентное отношение абсолютного прироста к предыдущему уровню ряда (учебное пособие «Эпидемиологический анализ» Уральского государственного медицинского университета, год издания 2015).

Иными словами, берется абсолютный прирост (то есть, число заболевших) за прошедшую неделю и делится на число заболевших с начала эпидемии к концу предыдущей недели, а полученный результат умножается на 100.

Южноуральский минздрав 8 января сообщал, что «за весь период пандемии в регионе подтверждено 38 516 случаев заболевания COVID-19». 15 января был опубликован показатель 40 тысяч 565. Следовательно, абсолютные прирост за неделю с 8 по 15 января составил 2 тысячи 49 вновь заболевших, а темп прироста – 5,31%.

Сегодня ведомство опубликовало такое сообщение: «Подтверждено 42 тысячи 654 случаев заболевания COVID-19». Таким образом, абсолютные прирост за неделю с 8 по 15 января – 2 тысячи 89, а тем прироста – 5,15% (Гехт, напомним, озвучивала 0,8).

Даже если мы сравним темпы роста самого прироста, то получим 0,96.

В-третьих, из сравнения показателей абсолютного прироста (2 тыс 49 и 2 тыс 89) видно, что недельная заболеваемость – пусть совсем немного – но выросла.

Может быть, первый вице-губернатор поделится своей методикой расчета, а то цифры и тенденции как-то совсем не сходятся.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.01.21

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