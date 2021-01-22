Ход конем: чиновники приложили максимум усилий, чтобы о субботних акциях узнали даже в детских садах

Челябинский парламентарий возмутилась переносом занятия в школах на 2-,2,5 часа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти рискуют здоровьем школьников, чтобы минимизировать угрозу их участия в завтрашних протестных акциях. Об этом заявила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

«Завтра во многих школах занятия перенесли с 8 утра на 10:00 и на 10:30. Цель ясна», – написала парламентарий, имея ввиду, что таким образом власти пытаются предотвратить участие несовершеннолетних в намеченных на 23 января протестных акциях в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального.

«Цель достигнута. Мой ребенок теперь про митинг точно знает, – возмутилась депутат. – Ну, а для пущей надежности сообщили, что завтра учимся 100% вне зависимости от погоды, т.к. ЕДДС завтра работать не будет.

Информацию про ЕДДС конечно надо перепроверить, школьный чат не последний источник информации. Ну, или просто дождаться завтрашнего утра.

Если информация верна, то у меня вопрос: Текслет А.Л. или Гехт И.А., кто из вас лично будет отвечать за здоровье наших детей, пошедших в школу в -30».

Ради объективности стоит отметить, что, по данным Челябинского гидрометцентра, завтра днем в Челябинске ожидается температура -24, -26 градусов при скорости ветра 2-7 метров в секунду. Правда, ощущаться это в совокупности может как -31.

А вот другой пример «ревности к службе» ничего, кроме смеха не вызывает. Как сообщают челябинцы, в сообществах дошкольных учреждений родителям стали рассылать письмо за подписью министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, рекомендующее провести работу по разъяснению ответственности за участие детей в несанкционированных мероприятиях и массовых беспорядках. И многие узнали о завтрашней акции именно в родительском чате.

Правда, бумага адресована «руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования». И о детских садах там не сказано ни слова, но, возможно, кто-то их перестраховывающихся чиновников разослал это письмо и по детским садам – на всякий случай, а заведующие – тоже на всякий случай – переслали родителям. Ну, а что – а вдруг?

Справка РИА «Новый День»

Согласно действующей в Челябинске температурной шкале отмены занятий в школах, при температуре -25 градусов по Цельсию с ветром занятия отменяются лишь в младших классах.

Для отмены занятий в пятых-седьмых классах необходимо, чтобы на термометрах отображалась температура не ниже 25 градусов мороза при скорости ветра 5 метров в секунду и более и 26-27 градусов при скорости ветра 1-4 метра в секунду.

Оставить дома учащихся 8-9 классов централизованно могут при -26, -27 градусах и скорости ветра от 5 метров в секунду или 27-28 градусах ниже нуля и ветре 1-4 метра в секунду.

Для старших школьников занятия отменяют при температуре -28, -29 градусов по Цельсию и скорости ветра 5 метров в секунду и более, а если скорость ветра ниже 5 метров в секунду – то при 30-градусном морозе.

Так что, даже если чиновники и руководство школ и приняли такое решение, чтобы помешать школьникам пойти на акцию протеста, чисто формально предъявить им нечего. Тем более, что сами чиновники от образования ряда муниципалитетов Челябинской области уже заявляли, что, в конечном счете, в условиях низких температур последнее слово остается за родителями учащихся. И они имеют право оставить ребенка дома, даже если занятия централизованно не отменены, но родители опасаются за здоровье ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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