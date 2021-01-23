Челябинских старшеклассников заставили учиться

Занятия в школах Челябинска отменили не у всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на низкую температуру атмосферного воздуха, занятия в старших классах школ Челябинска сегодня, 23 января, не отменены.

По информации ЕДДС, «морозный» выходной объявлен для учащихся первых-седьмых классов первой и второй смен. Восьмые-одиннадцатые классы продолжают учиться в обычном режиме. При этом, как сообщали вчера родители школьников, в ряде образоватетьных учреждений начало занятий первой смены перенесли с 8:00 на 10:00-10:30.

Между тем, в Калининском районе на настоящий момент температура атмосферного воздуха -29 градусов по Цельсию. Стоит отметить, что в середине января, когда на Южный Урал пришли морозы, занятия для всех классов отменяли при утренней температуре порядка 25 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.21

Самые крутые слухи недели: битва титанов и титанок. / В России вышел уникальный альбом группы «Зоопарк». / Ход конем: чиновники приложили максимум усилий, чтобы о субботних акциях узнали даже в детских садах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»