Число умерших от коронавируса южноуральцев превысило 700 человек

Еще 10 южноуральцев умерли от COVID-19 за минувшие сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на 23 января подтверждено 42 945 случаев заболевания COVID-19 (+ 291 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников – 2 человека).

Больных COVID-19 – 12 280 человек.

За прошедшие сутки выписаны 402 человека. Всего 29 043 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло 15 человек. От COVID-19 – 10 человек. 5 человек – от других причин.

С начала пандемии скончались 1 тысяча 582 больных COVID-19 (непосредственно от инфекции – 705).

Челябинск, Виктор Елисеев

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