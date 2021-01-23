В Челябинске полтора десятка многоэтажек остались без отопления, кипяток заливает улицу

В -29 градусов в Челябинске полтора десятка многоэтажных домов остались без тепла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в 14 жилых домах, школе и детском саду на улице Конструктора Духова отключено отопление и нет горячей воды.

Причина – повреждение на теплотрассе и выход воды на поверхность, сообщает мэрия. Аварийные работы ведет «УСТЭК», ситуация на контроле управления ЖКХ. Срок завершения работ и включения отопления – до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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