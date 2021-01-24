Больше 43 тысяч южноуральцев заразились COVID-19

В Челябинской области число заболевших коронавирусной инфекцией перевалило за 43 тысячи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 24 января подтверждено 43 237 случаев случаев заболевания COVID-19 (+ 292 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников – 2 человека).
Больных COVID-19 – 12 165 человек.
За прошедшие сутки выписаны 392 человека. Всего 29 435 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Умерло 15 человек. От COVID-19 – 10 человек. 5 человек – от других причин.
С начала пандемии скончались 1 тысяча 597 больных COVID-19 (непосредственно от инфекции – 715).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.01.21
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