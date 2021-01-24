Умер председатель совета директоров ЧТПЗ

Скончался председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на 69 году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Федоров.

Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи. Прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ», последние годы возглавлял совет директоров предприятия.

В течение пяти созывов был депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.21

Больше 43 тысяч южноуральцев заразились COVID-19. / На акции в поддержку Навального в Челябинске задержали известных гражданских активистов (ФОТО). / В Челябинской области закончились акции протеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»