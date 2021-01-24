Умер председатель совета директоров ЧТПЗ

Скончался председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на 69 году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Федоров.
Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи. Прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ», последние годы возглавлял совет директоров предприятия.
В течение пяти созывов был депутатом Законодательного собрания Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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