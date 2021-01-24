Четверых активистов арестовали после акции протеста в Челябинске

Четверых активистов арестовали за участие в акции в поддержку Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверых участников шествия в поддержку Алексея Навального в Челябинске суды приговорили к аресту.

Так, ранее стало известно, что к 9 суткам ареста приговорен организатор несанкционированного мероприятия Артем Яумбаев.

Также к аресту приговорены еще три активиста. Александр Леванов проведет в ИВС 13 суток за то, что помешал силовикам задержать одну из участниц акции протеста. Также 13 суток проведет за решеткой Иван Худяков.

Призывавший в соцсетях к участию в несанкционированном шествии Олег Шамбуров приговорен к 9 суткам ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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