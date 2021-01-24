Четверых активистов арестовали после акции протеста в Челябинске

Четверых активистов арестовали за участие в акции в поддержку Навального.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверых участников шествия в поддержку Алексея Навального в Челябинске суды приговорили к аресту.
Так, ранее стало известно, что к 9 суткам ареста приговорен организатор несанкционированного мероприятия Артем Яумбаев.
Также к аресту приговорены еще три активиста. Александр Леванов проведет в ИВС 13 суток за то, что помешал силовикам задержать одну из участниц акции протеста. Также 13 суток проведет за решеткой Иван Худяков.
Призывавший в соцсетях к участию в несанкционированном шествии Олег Шамбуров приговорен к 9 суткам ареста.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 24.01.21
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