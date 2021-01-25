Снег, переход через ноль, отключение светофоров: автомобилистам Челябинска будет тяжко

В Челябинске осложнилась обстановка на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утро понедельника, 25 января, началось в Челябинске с транспортного коллапса: на многих улицах города образовались пробки из-за продолжающегося снегопада.

Однако это не единственная проблема, с которой столкнуться сегодня автомобилисты. Днем ожидается плюсовая температура, а это значит, что начнется активное таяние снега, который до сих пор не убран с дорог.

Кроме того, сегодня в Челябинске отключены светофоры на оживленных перекрестках. По информации комитета дорожного хозяйства города, не работают объекты на пересечении улиц Гагарина и Агалакова (из-за обрыва кабеля). Кроме того, с 9:00 до 17:00 отключен светофор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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