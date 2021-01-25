В Челябинской области за сутки коронавирус выявлен у 6 школьников

В Челябинской области за сутки выявлено 289 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 школьников. В конце прошлой недели первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщала, что на карантин по коронавирусу закрыт 1 класс и 3 группы в детских садах.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 43 тысячи 526 зараженных. 1 тысяча 612 из них умерли (непосредственно от инфекции – 725).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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