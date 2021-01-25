Южноуральцы не торопятся пройти бесплатное обследование на коронавирус: за минувшие выходные тесты сдали менее 2 тысяч человек.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу и воскресенье тестирование методом ПЦР проводилось в торгово-развлекательных центрах 11 городов. Но возможностью воспользовались только 1 тысяч 772 человека, 519 из них – в Челябинске.

Согласно статистике, при подобном тестировании до 2% тестов дают положительный результат, хотя никаких симптомов у стающего не наблюдалось.

Между тем, многие южноуральцы уверены, что уже переболели ковидом, хотя официально подтвержденного диагноза у них нет. В подтверждение своей версии они приводят следующие доводы: у родственника подтвердили ковид, но аналогичным образом переболела вся семья; все симптомы были похожи на коронавирус; пропадали вкус и обоняние и так далее. При этом зачастую никто из таких «переболевших не сдавал тесты ни во время болезни (либо тесты были отрицательными), ни проверялся на наличие антител.

По данным регионального минздрава, 30 и 31 января тестирование в ТРК будет продолжено. Подчеркнем: ПЦР-исследование выявляет наличие инфекции на момент проверки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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