Челябинцы опасаются дальнейшей деградации городского бора

Общественник заявил о сохранении опасности дальнейшей деградации Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на обращение о чрезвычайной пожарной ситуации, сложившейся в Челябинском городском бору власти региона ответили отпиской. Об этом сообщил эксперт, участник рабочей группы в ЗСО по проблемам Городского бора Яков Гуревич.

Общественники заявил об этом в новом открытом письме, написанном губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Я информировал вас о сложившейся чрезвычайной пожарной ситуации, поскольку в городском бору скопилось более 10 тысяч кубометров мертвого леса и валежника, добавляется за год около 2 тысяч, а убирается всего около 500, – пишет челябинец. – Г. Шаль сообщил, что при необходимых на год 25 миллионов рублей в год на 2021 год выделено 5,3 миллиона (в сумме на городской и Каштакский боры), т.е. пожарная ситуация будет ухудшаться и далее. Более того, он проинформировал, что за 2016-2020 годы был убран 71,1 га аварийных деревьев. А в 2021 будет убрано 5 га, т.е. в 3 раза меньше, чем в среднем за год в предыдущий период.

Это гарантирует дальнейшую деградацию городского бора, рост пожарной опасности и экологической угрозы для всего Челябинска».

Кроме того, кажется странным тратить 2,731 миллиона рублей на экотропы, что сопоставимо с расходами на содержание деградирующего городского бора, замечает эксперт.

Еще одна претензия челябинца касается действий мэрии Челябинска, потратившей более 10 миллионов рублей на установку новых опор освещение на «обкомовской» дороге.

«Обкомовская дорога и ранее имела освещение по крайней мере не хуже, чем лучшие городские территории (парки Пушкина, Тищенко, Алое поле, а также проспект Ленина и Кировка), – напоминает Яков Гуревич. – Это освещение было смонтировано в соответствии с нормами, на столбах, расположенных на расстоянии около 40 метров друг от друга. Никто не сможет объяснить, зачем поставлены 70 новых столбов на 1250 метрах дороги. Генеральный план Челябинска, на который ссылается г. Шаль, не предусматривает повторное освещение обкомовской дороги. Причем ранее действовавшее освещение отключено при сохранении столбов».

При этом уничтоженный при установке опор травяной покров на площади более 500 квадратных метров и поврежденные корни деревьев и кустов заведомо ухудшают экологическую ситуацию, уверен эксперт. Заверения же властей, что в случае повреждения зеленых насаждений до степени прекращения роста, виновные будут наказаны нисколько не успокаивает. «Естественно, часть поврежденных растений умрет, часть прекратит рост, часть будет расти ненормально, и наказание виновных не поможет», – отмечает челябинец.

Результатом работ уже стало ухудшение городской среды, хотя вдоль обкомовской дороги стоят аншлаги, что благоустройство выполнено в рамках нацпроекта, подчеркивает общественник. «В то время, как в городе пытаются решить проблему открытого неба, убирая провода, прямо над головами гуляющих натянуто 2 км новых проводов. Новые столбы выкрашены в кладбищенский черный цвет, видимо, чтобы лучше были видны зимой. Это превращается в городскую традицию: ранее на президентский экологический грант были установлены кладбищенские черные таблички на тропе пенсионеров», – напоминает Гуревич.

Раньше челябинцы приходили на обкомовскую дорогу зимой гулять по чистому снегу, там можно было кататься на лыжах и санках. «Теперь это плохо чищенная асфальтовая дорога с латками, которых предостаточно в городе. В результате значительная часть гуляющих была вынуждена перейти на старую Шершневскую дорогу. Заодно была перерезана единственная в городе муниципальная лыжная трасса», – сетует эксперт.

«Хочется надеяться, что вы лично и областная администрация отнесутся ответственно к сохранению и восстановлению городского бора», – заканчивает общественник свое обращение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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