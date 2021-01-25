Шесть челябинцев арестованы за участие в несанкционированной акции 23 января

Суд приговорил к аресту шестерых жителей Челябинска, участвовавших в несанкционированном шествии в минувшую субботу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на текущий момент в Челябинске после протестных акций 23 января арестовано 5 человек. Об этом сообщил telegram-канал «Я выхожу Челябинск».

Напомним, в субботу, 23 января, в Челябинске прошло несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального. В нем приняли участие от 2,5 до 5 тысяч человек. Закончилась акция протеста задержаниями активистов на фоне провокаций со стороны участников протестного мероприятия. По словам участников, задержаны были 44 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.

Пятерым участникам протестных акций суд вынес приговор. Координатор штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев за организацию митинга приговорен к 9 суткам ареста. Экоактивист Олег Шамбуров также получил 9 суток ареста за организацию несанкционированной акции.

Активист Александр Леванов за сопротивление полиции получил 13 суток ареста. Роман Худяков за это нарушение проведет в ИВС 9 суток. Владислав Гарбузов за участие в несанкционированной акции к 7 суткам ареста.

По информации адвоката Андрея Лепехина, административное наказание может ждать еще 12 человек.

По данным пресс-службы Центрального районного суда, на данный момент рассмотрено 7 административных дел, возбужденных в отношении участников протестных акций. Шесть фигурантов приговорили к аресту на 7-13 суток, одного челябинца оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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