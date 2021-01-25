Волшебная статистика: Челябинск задыхается, но уровень загрязнений низкий

Челябинцам показали, как будет работать официальная система мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17:00 понедельника, 25 января, в Челябинске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Продлятся они, минимум, сутки. Но уже сейчас горожане видят, как небо заволакивает смог. Между тем, по официальным данным, ситуация в городе почти благоприятная.

По крайней мере, именно так выглядит «картинка», отображенная на сайте Единой информационной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Челябинска. Впрочем, сайт пока работает в тестовом режиме. То есть обещанного отслеживания данных в режиме реального времени еще нет.

Зато можно ознакомиться со среднесуточными показателями. И оказывается, что на большей части городской территории уровень загрязнения низкий. При этом низким он признается, даже если по некоторым вредным веществам отражается превышение ПДК на 10% – 20%.

И вряд ли существенно изменится ситуация даже тогда, когда система заработает в полной мере.

Например, данные общественного мониторинга воздуха сегодня показывала достаточно высокую концентрацию вредных веществ. Так, содержание в воздухе мелкодисперсных частиц PM10 и PM2,5 в районе улицы Блюхера достигало 192 и 89 мкг на кубометр соответственно. Это втрое выше допустимой среднесуточной концентрации в России – 60 и 35 мкг на кубометр соответственно. И это при том, что отечественный показатель ПДК выше рекомендованной ВОЗ (50 и 25 мкг на кубометр).

Но вряд ли эти превышения будет отображать официальный мониторинг. А все дело в том, что в России (в отличие от многих развитых стран) действует понятие не только среднесуточной ПДК. Есть еще и разовая ПДК – 300 мкг на кубометр для PM10 и 160 мкг на кубометр PM2,5. И когда официальные данные будут транслироваться в режиме реального времени, карта Челябинска по-прежнему будет оставаться преимущественно зеленой. Ведь разовый показатель не превышен. И лишь постфактум можно будет сказать, что уровень загрязнения оказался выше – если окажется превышенной среднесуточная ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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