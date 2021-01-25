Главный архитектор Челябинска расстался с имиджем передового чиновника

Управление архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска отказалось от прямых контактов с прессой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступившем году управление архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска резко поменяло механизм взаимодействия со средствами массовой информации.

Напомним, в феврале прошлого года главным архитектором Челябинска был назначен Павел Крутолапов. Новый чиновник начал с большой пресс-конференции и впоследствии был вполне доступен для журналистов.

У подведомственного ему управления появились достаточно живые аккаунты в различных социальных сетях. Причем, обновлялись они достаточно часто. Сам Крутолапов активно комментировал архитектурные события в чате городской среды.

Однако в начал 2021 года главный архитектор Челябинска резко сократил публичность. Например, последний пост telegram-канала управления архитектуры датирован 13 января. А Павел Крутолапов последний раз проявлялся в чате городской среды 30 декабря.

Сегодня «Новый День» обратился в управление за комментариями по ряду вопросов, но там заявили, что все общение с прессой отныне проходит через управление информационной политики администрации Челябинска. В пресс-службе мэрии причины столь резкой «перемены настроения» назвать затруднились.

Интересно, что ограничению публичности главного архитектора предшествовали два события: скандал вокруг дизайна адресных табличек, а также уход с поста вице-мэра по городской среде Александра Егорова (сейчас занимает должность замминистра дорожного хозяйства и транспорта). Егорова заменила в статусе врио Надежда Рыльская, занимающая также должность замглавы города по правовым и имущественным вопросам.

Связано ли сокращение публичности главного архитектора города с этими событиями или Павел Крутолапов просто устал от имиджа передового чиновника, остается только гадать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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