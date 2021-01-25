Челябинская фирма выплатила 1,3 миллиона рублей за ДТП пьяного водителя тягача

Судебные приставы взыскали больше 1,3 миллиона рублей с компании, водитель которой устроил пьяное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебными приставами межрайонного специализированного отдела по работе с должниками – юридическими лицами в полном объеме взыскана назначенная судом сумма по возмещению морального вреда и материального ущерба супругам из Оренбургской области, пострадавшим в ДТП.

Взыскание более 1,3 миллиона рублей было произведено со счетов организации, чей водитель, управляя тяжелым седельным тягачом в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящую на обочине машину оренбуржцев. У их автомобиля возникла поломка, которую водитель, включив аварийную сигнализацию, пытался устранить. В результате наезда грузовика водитель и его супруга, находящаяся внутри автомобиля, получили тяжелейшие травмы, еще два пассажира скончались в карете скорой помощи во время их транспортировке в медицинское учреждение.

Суд постановил взыскать 862 тысячи рублей в пользу супруга – это моральный вред и материальный ущерб от ДТП, и 500 тысяч рублей – в пользу супруги, которой назначили инвалидность первой группы.

Виновник ДТП был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. За возмещением морального вреда и ущерба пострадавшие обратились к его работодателю – крупной монтажной организации. Суд удовлетворил иск, взыскание денежных средств было возложено на судебных приставов межрайонного специализированного отдела по работе с должниками – юридическими лицами УФССП России по Челябинской области. Исполнение судебного акта было произведено в кратчайшие сроки благодаря обращению взыскания на денежные счета предприятия. Взысканные средства уже направлены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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