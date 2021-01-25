В Челябинской области меняют состав общественной палаты

В Челябинской области приступили к ротации членов общественной палаты региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате Законодательного собрания Челябинской области, в связи с истечением срока полномочий членов Общественной палаты Челябинской области действующего состава начата процедура формирования нового состава ОПЧО.

Напомним, 19 членов палаты утверждает губернатор Челябинской области по представлению зарегистрированных на территории региона структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – южноуральский парламент по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, остальные 19 членов – утвержденными членами общественной палаты.

Заявки необходимо направить до 12 февраля.

Отметим, формирующийся состав общественной палаты будет первым «текслеровским» составом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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