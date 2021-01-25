Разрешение на строительство 24-этажных свечек в Челябинском бору выдали незаконно

Челябинские чиновники не имели право выдавать разрешение на строительство небоскребов в Челябинском бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результатом прокурорской проверки по факту выдачи разрешения на строительство на территории Челябинского городского бора может стать возбуждение уголовных дел по коррупционным преступления. К такому выводу пришли местные общественники на основании ответа Генпрокуратуры на обращение депутата Центрального райсовета областного центра Елены Вахтиной.

Напомним, 23 ноября парламентарий во время личного приема начальника управления по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина передала обращения, касающиеся строительства на спорных участках городского бора многоэтажек с апартаментами.

В минувшую пятницу она получила ответ. Среди прочего в бумаге говорится, что один из двух инвесторов строительства – ООО «Техсервис» – заключило в октябре 2017 года с КУИЗО мэрии Челябинска договор долгосрочной аренды земельного участка «для эксплуатации нежилого помещения радиоклуба», здание которого принадлежит фирме на праве собственности.

Однако позднее городская администрация выдала разрешение на строительство объекта «Многофункциональный комплекс с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой». По факту несоответствия вида разрешенного использования земельного участка выданному разрешению на строительство прокурором 21 января этого года внесено представление в мэрию Челябинска.

«Позвольте немного разбавить здесь сухую прокурорскую лексику, – пишет в своем telegram-канале политолог Александр Подопригора. – Говоря проще, три года назад «Техсервису», по договору с КУИЗО, было разрешено эксплуатировать на этом участке радиоклуб, а затем какие-то другие (или те же?) чиновники челябинской мэрии выдали этой же фирме разрешение на строительство на этом же участке многофункционального комплекса с апартаментами, ресторанами и парковками? Вопросы тут исключительно простые возникают: кто именно подписывал эти разрешения? Сколько денег получили эти чиновники в качестве взятки? Когда будет возбуждено уголовное дело?»

Прокурорская проверка продолжается, и не исключено, что уголовное дело антикоррупционной направленности все-таки будет возбуждено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.21

Адрес раздора: в Челябинске дизайнеры выложили в открытый доступ генератор альтернативных адресных табличек. / «Геополитика здесь вообще ни при чем»: власть и общество утонули во взаимной неприязни. / Госдума во вторник возьмется за гаражную амнистию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»