У министра здравоохранения Челябинской области появился еще один зам

Замминистра здравоохранения Челябинской области стала экс-заместитель главврача ГКБ №1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющей обязанности заместителя министра здравоохранения Челябинской области по лечебной работе с сегодняшнего дня назначена Татьяна Колчинская. Соответствующее постановление подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Интересно, что ставка, занятая теперь Колчинской, была вакантна год. То есть на протяжении почти всей пандемии COVID-19 министерство как-то обходилось без замминистра по лечебной работе. Если, конечно, эту ставку не занимала первый замминистра Виктория Сахарова, ушедшая недавно в отставку.

Заполнить ставку решили лишь в конце января года нынешнего. Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил территориальным отделам федеральных министерств и ведомств представить списки сокращений чиновного аппарата – их штат должен быть уменьшен на 10%. И хотя региональных чиновников эта реформа не коснется, не исключено, что и субъектам Федерации в скором времени, по сложившейся традиции, придется последовать примеру центрального правительства. Во всяком случае, расширение штата региональных министерств на фоне сокращений в федеральных явно не вызовет одобрения.

Кстати, Татьяна Колчинская ранее была заместителем главврача челябинской ГКБ №1. Руководил больницей до того, как занял пост вице-спикера Челябинской городской думы, Дмитрий Тарасов. Недавно он был назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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