В отношении руководства челябинского МУПа возбудили уголовное дело из-за торговли в переходе

В Челябинске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при использовании муниципального имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку законности предоставления подземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении улицы Черкасская и Свердловского тракта.

«Установлено, что подземный пешеходный переход передан по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Геоцентр г. Челябинска», – уточнили в прокуратуре. – Муниципальным предприятием указанный подземный пешеходный переход по договору аренды был предоставлен ООО «Парковки плюс».

При этом назначение сооружения – транспортное, техническим паспортом торговые объекты в его составе не предусмотрены. Условиями договора предусмотрена обязанность использовать объект по целевому назначению, не предоставлять его другим лицам и не совершать иных сделок с объектом без письменного разрешения арендодателя.

Однако в ходе проверки установлено, что в подземном переходе в течение нескольких лет осуществляют торговую деятельность 20 предпринимателей, оплачивая ООО «Парковки плюс» ежемесячную арендную плату.

Вместе с тем, должностными лицами МУП «Геоцентр», несмотря на осуществление торговой деятельности в переходе и его использование с нарушением целевого назначения, мер по устранению нарушений не принято.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицами из числа руководства МУП «Геоцентр».

Челябинск, Виктор Елисеев

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