Челябинцев возмутил «марш» дорожников с поднятыми ковшами (ВИДЕО)

В Челябинске вновь зафиксировали странные перегоны дорожной техники с поднятыми ковшами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подозрительные маневры спецтехники челябинцы сняли на видео. Ролик опубликовал telegram-канал «Русская Пресса».

«Этот гоп-парад называется в Челябинске чисткой дорог от снега, – иронизируют авторы канала. – Мы уже не раз слышали о том, как «эффективно» чистят дороги в этом городе-миллионнике, погребенном под сугробами и завалами, но раньше эти машинки с задранными ковшами проезжали так быстро, что их никак не могли поймать на видео. И вот, наконец, все-таки засекли».

Подобные сцены можно наблюдать во всех районах Челябинска, отмечает канал.

И предполагает, что «для подтверждения выполненных работ нужны всего лишь показания с GPS-трекеров, демонстрирующие, что машины передвигаются по маршруту».

Напомним, сцены «свободного катания» дорожной техники горожане замечают постоянно. Аналогичная ситуация была и в прошлом зимнем сезоне. Тогда дорожники объясняли, что подобные маневры водители спецтехники выполняют, возвращаясь со смены к местам дислокации предприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.21

В отношении руководства челябинского МУПа возбудили уголовное дело из-за торговли в переходе. / У министра здравоохранения Челябинской области появился еще один зам. / Разрешение на строительство 24-этажных свечек в Челябинском бору выдали незаконно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»