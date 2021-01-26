В Челябинске микроавтобус сбил на зебре женщину с ребенком

На проблемном пешеходном переходе в Челябинске микроавтобус сбил женщину с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 25 января на северо-западе Челябинска.

По словам очевидцем, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу на улице 40 лет Победы, везя перед собой ребенка-дошкольника на санках. В это время на нее совершил наезд микроавтобус Mercedes. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел около 18:40.

Челябинцы рассказывают, что от удара женщина отлетела на несколько метров. По данным ГИБДД, горожанку госпитализировали в больницу. Телесные повреждения также получила ее двухлетняя дочь.

Жители северо-запада говорят, что на этом переходе пешеходов сбивают регулярно. Но все обращения с просьбой поставить светофор остаются без результата: горожанам упорно объясняют, что обустройство светофорного объекта в этом месте не положено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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