«Несите ваши денежки!» Челябинцам предложили поменять мелочь на банкноты

Челябинцы смогут поменять мелочь на банкноты и сувенирные монеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция по обмену мелочи на банкноты и коллекционные монеты пройдет 26-28 января в отделении «Альфа-банка» на Кировке.

Горожанам предлагают обменять монеты на банкноты в соотношении 1 к 1. Кроме того, монеты номиналом 1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп. можно будет обменять на коллекционные монеты Банка России:

25 рублей «Самоотверженный труд медицинских работников»;

10 рублей «Человек труда – Работник металлургической промышленности»;

10 рублей «Человек труда – Работник транспортной сферы»;

5 рублей «Курильская десантная операция».

«Мелочь осела в карманах горожан и детских копилках, при этом магазины, торговые комплексы, банки, кафе и рестораны нуждаются в ней. Выпускать новые металлические деньги невыгодно – их изготовление обходится значительно дороже, чем печать банкнот. При этом рассчитываться безналичными платежами куда удобнее и безопаснее! Мелочь, что мы соберем на акции, мы отправим нашим партнерам», – рассказали представители банка.

Акция будет проходить с 26 по 28 января с 10:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь паспорт. Монеты должны быть рассортированы по номиналу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.21

Челябинская область не вошла в число регионов с благополучной ситуацией по COVID-19. / В Челябинске микроавтобус сбил на зебре женщину с ребенком. / Челябинцев возмутил «марш» дорожников с поднятыми ковшами (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»