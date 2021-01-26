В Челябинске погиб курсант военно-воздушной академии

Курсант филиала военно-воздушной академии в Челябинске выпал из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 25 января, на улице Университетская набережная в Калининском районе областного центра. Тело 20-летнего курсанта филиала военно-воздушной академии нашли под окнами многоэтажки.

Сначала появилась информация, что молодой человек мог свести счеты с жизнью. Однако в военной части эту информацию опровергают. Представители военных сообщают, что по предварительной информации, челябинец погиб в результате несчастного случая. Молодой человек взялся ремонтировать кондиционер в квартире своих родителей, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, и выпал из окна.

По факту смерти курсанта начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.21

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