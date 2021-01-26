Челябинского полицейского задержали на нарко-закладке

В Челябинской области сотрудник ДПС подозревается в незаконном приобретении наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств.

По версии следствия, вечером 17 января около одного из домов Металлургического района областного центра мужчина был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области при приобретении наркотических средств из «закладки». Подозреваемый признал вину в совершении преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.21

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