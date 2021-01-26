Житель Златоуста регулярно избивал 14-летнего сына

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, истязавшего несовершеннолетнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Златоуста, подозреваемого истязаниях, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего.

По версии следствия, в течение декабря прошлого года в Златоусте горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал 14-летнего сына. Следы побоев у сына увидела мать, после чего обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем СК в органы опеки будет направлена информация об инициировании вопроса о лишении подозреваемого родительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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