Автор герба и флага Троицка скончался от коронавируса

Известный южноуральский художник умер от коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 25 января, на 80-м году жизни в больнице скончался художник Николай Левшич. Он скончался в больнице, где лечился от коронавируса.
Николай Левшич, член Союза художников России, жил и работал в Троицке. Был почетным гражданином Троицка, членом художественного совета при администрации города.
Произведения известного мастера кисти, пишет газета «Регион», находятся в музеях Троицка, Пласта, Южноуральска, в Челябинской картинной галерее, частных собраниях Троицка, Челябинска, Самары, Амстердама и других городов.
Николай Левшич – автор герба и флага города Троицка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.01.21
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