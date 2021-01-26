Автор герба и флага Троицка скончался от коронавируса

Известный южноуральский художник умер от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 25 января, на 80-м году жизни в больнице скончался художник Николай Левшич. Он скончался в больнице, где лечился от коронавируса.

Николай Левшич, член Союза художников России, жил и работал в Троицке. Был почетным гражданином Троицка, членом художественного совета при администрации города.

Произведения известного мастера кисти, пишет газета «Регион», находятся в музеях Троицка, Пласта, Южноуральска, в Челябинской картинной галерее, частных собраниях Троицка, Челябинска, Самары, Амстердама и других городов.

Николай Левшич – автор герба и флага города Троицка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.21

Житель Златоуста регулярно избивал 14-летнего сына. / «Единороссы» в Госдуме анонсировали ужесточение ответственности за незаконные митинги с подростками. / Челябинского полицейского задержали на нарко-закладке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»