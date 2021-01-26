Производители опасаются расширения списка продуктов с регулируемыми ценами

Налоговики включились в процесс контроля над ценами на продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федеральная налоговая служба начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на товары до конца года. Об этом сообщает telegram-канал «Свободная касса».

«Участники рынка в недоумении. Во-первых, предсказать динамику цен сложно. Во-вторых, возникает риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну. А ещё производители опасаются, что опросы могут быть подготовкой к регулированию цен на новые категории продуктов, – пишут авторы канала. – Участники рынка, исходя из полученных запросов, утверждают, что налоговые органы собираются запрашивать эту информацию как у поставщиков, так и у торговых сетей. В перечне – мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары».

Между тем, расширение госрегулирования цен на большее количество категорий сопровождается риском сокращения ассортимента и даже дефицита, считает «Свободная касса». Так, в середине января небольшие и средние торговые сети уже заявляли о сложностях при закупке сахара и масла по фиксированным ценам.

Напомним, в декабре премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу министерств и ведомств, допустивших резкий рост цен на продукты питания. После этого Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие максимальную отпускную цену подсолнечного масла в 95 рублей за литр, розничную – в 110 рублей за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за 1 килограмм соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.21

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