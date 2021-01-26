Жительницы Миасса бросили собак в запертой квартире. Некоторые животные умерли

В Миассе две пожилых сестры привели в квартиру множество собак и оставили их на несколько недель без воды и пищи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, совместными усилиями и под контролем судебных приставов Миасского городского отделения вычищена квартира и вывезен многолетний и многослойный хлам из квартиры, принадлежащей двум сестрам.

Данное исполнительное производство было возбуждено по судебному решению, вынесенному в пользу соседей по подъезду, которые были измучены невыносимым запахом, распространявшимся из захламленной квартиры. В соответствии с требованиями исполнительного документа на собственниц жилья была возложена обязанность не нарушать санитарные требования при использовании жилых помещений, освободить квартиру от животных, устранить захламление и провести дезинфекцию жилья.

Минувшим летом сестры привели в квартиру множество собак с улицы, но вскоре забыли о них, покинув город на несколько недель. Животные в жару остались без воды и пищи, некоторые погибли. Дверь пришлось вскрывать, часть собак удалось спасти волонтерам. Жара и нездоровый образ жизни не прошли бесследно и для хозяек квартиры: одна из сестер умерла, вторую направили на восстановление в специализированный диспансер. После курса лечения женщина наконец пошла на контакт с представителями власти и призналась, что сама не состоянии исполнить судебное решение, поскольку объем мусора и нечистот в трехкомнатной квартире был слишком велик.

Судебный пристав-исполнитель обратился во все инстанции, способные оказать помощь в решении проблемы, и его призыв не остался без ответа. Совместно с управляющей компанией и администрацией города был организован вывоз мусора, а затем коммунальщики также за свой счет продезинфицировали квартиру. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, но судебный пристав-исполнитель продолжает общение с бывшей своей подопечной, решая вопрос о пересчете ее задолженности по коммунальным платежам и подключении когда-то отрезанных коммуникаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.21

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