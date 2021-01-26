В Челябинске «поумнеет» уличное освещение

В Металлургическом районе Челябинска начали установку интеллектуального освещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, столица Южного Урала стала первым российским городом-миллионником, начавшим реализацию крупного инвестпроекта в рамках энергосервисного контракта.

В результате совместной работы муниципалитета и инвестора – компании «Ростелеком» – в Металлургическом районе, включая отдаленные поселки, до середины апреля появится инновационное освещение. Об этом сегодня, 26 января, рассказали вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов и заместитель Главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Умное освещение» обладает функцией диммирования, то есть уровень мощности будет автоматически регулироваться в зависимости от времени суток, от интенсивности трафика на улицах. На каждой улице проведен светотехнический расчет, согласно которому, в зависимости от параметров улицы, и будет регулироваться освещение. Для внутриквартальных проездов будет один уровень, для магистральных улиц – другой», – пояснил Максим Куляшов.

Всего в Металлургическом районе будет установлено 4850 новых светильников. Сейчас «умное освещение» уже появилось на улицах Мира и Богдана Хмельницкого, а до середины апреля вся территория района, включая поселки Каштак, Аэропорт, Першино, будет освещена по новым техническим требованиям.

Инвестиционный энергосервисный контракт с объемом инвестиций рассчитан на 7 лет. В течение этого времени подрядчик, компания «Ростелеком», берет на себя все затраты по установке освещения и его содержанию в Металлургическом районе. По истечении срока контракта муниципалитет принимает освещение к себе на баланс. В результате экономия по содержанию составит более 73% от тех объемов мощности, которые раньше расходовали на освещение Металлургического района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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