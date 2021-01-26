На Южном Урале возобновляются диспансеризация и профосмотры

Медицинские учреждения Челябинской области возобновляют диспансеризацию и профосмотры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятия по диспансеризации и профосмотры, приостановленные ранее из-за пандемии COVID-19, возобновятся в Челябинской области с 1 февраля. Об этом сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт.

Жизнь переходит в плановое русло, заверила чиновница. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией обладает четко выраженным трендом на снижение.

«Идет снижение количества пневмоний и увеличение бессимптомных форм коронавируса. Это позволяет переводить медицину на плановое оказание помощи, – отметила г-жа Гехт. Сейчас заняты 5 тысяч 524 койки против 8 тысяч. Свободный коечный фонд – 29%».

Все больше медицинских учреждений возвращаются в нормальное русло, сообщили чиновники. «Практически все ЦРБ выведены в плановый режим работы, все приступили к оказанию плановой и экстренной помощи и работе по тем направлениям, какие были до этого, – сказал министр здравоохранения области Юрий Семенов. – Жалобы на проблемы с оказанием помощи единичные, мы каждую из них разбираем».

Напомним, в Челябинской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. Так, на утро 26 января выявлено 287 новых случаев COVID-19, выписаны 412 человек. Больна коронавирусной инфекцией 11 920 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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