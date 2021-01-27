Тает: в Челябинске закрыли главный ледовый городок

В Челябинске закрыли ледовый городок на площади Революции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с погодными условиями (положительная температура воздуха) ледовый городок на площади Революции с 27 января закрыт.

Дата открытия городка будет сообщена дополнительно. Напомним, до конца недели температура воздуха в Челябинске будет сохраняться в районе нуля. Лишь к концу недели, по прогнозам синоптиков, столбик термометра днем опустится ниже нуля – в пятницу, 29 января, в Челябинске ожидается -2, -4 градуса по Цельсию.

Отметим, что в нынешнем сезоне ледовый городок уже закрывали. 31 декабря вход в него был закрыт на несколько часов после того, как выяснилось, что большая ледяная горка требует ремонта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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