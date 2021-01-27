СКР возобновил расследование уголовного дела о нарушениях прав челябинцев-колясочников на доступную среду

В Челябинске следователи возобновили расследование дела о нарушениях чиновниками прав инвалидов-колясочников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три уголовных дела о нарушениях прав инвалидов-колясочников на доступную среду объединены в одно. Об этом сообщила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

В ответе на обращение парламентария сообщается, что расследование дела возобновлено. Также обращение Вахтиной направлено в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения по существу.

«Напомню, у всех трех ребят, указанных в ответе следственного комитета Советского района г. Челябинска, есть решения судов 2016-2017 гг. «Об обеспечении доступной средой», но эти решения судов до сих пор не исполнены», – уточнила парламентарий.

Ранее Елена Вахтина обратилась в СКР, а челябинец Сергей Стицын в декабре прошлого года направил видеообращение на прямую линию президента России Владимира Путина.

По словам горожанина, у него на руках находятся уже несколько судебных решений, обязывающих городские власти установить у него в подъезде устройство, которое позволяло бы ему самостоятельно выбираться из подъезда. Но ни эти решения, ни возбужденное СКР уголовное дело, ни требования прокуратуры не действуют на мэрию. Более того, чиновники продолжают предпринимать попытки уйти от исполнения судебных решений. Областные власти в ситуацию не вмешиваются.

При этом складывается ощущение, что история горожанина – не единичный случай, а именно позиция городских властей. Так, в 2016 году Виталий Касьянов, тоже инвалид-колясочник, уже пробивался на «прямую линию» Владимира Путина. Мужчина рассказал, что живет в квартире на втором этаже многоквартирного дома. И в здании нет специальных устройств. После «звонка президенту» с челябинцем связался прокурор. Потом был суд, обязавший администрацию обеспечить мужчине возможность выхода из дома. Но, по словам Елены Вахтиной, подъемное устройство мэрия так и не установила. И все еще пытается оспорить судебное решение.

Оба челябинца проходят по уголовному делу в качестве потерпевших.

По словам парламентария, лично она знает четырех инвалидов с похожими историями. Есть, конечно, у каждой истории свои особенности, но роднит их наличие положительного решения суда и беззаветное стремление мэрии Челябинска оспорить эти вердикты решения в суде.

Всего же в установке спецустройств в Челябинске нуждаются на сегодня более двух десятков инвалидов-колясочников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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