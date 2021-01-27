В Челябинской области выросла летальность коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 285 новых случаев коронавируса. На уровне постепенного сокращения заболеваемости остается высокой смертность.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 44 тысячи 98 зараженных. 1 тысяча 644 из них умерли (непосредственно от инфекции – 745).

Летальность ковида в Челябинской области достигла 1,7%. Две недели назад этот показатель составлял 1,5%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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