Медик из Озерска предстанет перед судом за хищение лекарства от ВИЧ

Уголовное дело в отношении завотделением больницы Снежинска о хищении препарата от ВИЧ направили в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Озерский городской суд направлено уголовное дело в отношении заведующей отделением ВИЧ-инфекции клинической больницы №71 ФМБА России. Женщина обвиняется в присвоении лекарственных препаратов.

Медика задержали летом минувшего года. По предварительной информации, в августе 2018 года озерчанка, оформив фиктивное назначение пациентам, присвоила лекарство от ВИЧ на сумму более 380 тысяч рублей. Однако впоследствии следствие выяснило, что препараты женщина похищала и в предыдущие два года.

В ходе расследования медик признала вину в полной мере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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