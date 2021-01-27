2 млрд бюджетных средств в Челябинской области израсходовали неэффективно

В Челябинской области в 2020 году выявлено 700 случаев неэффективного расходования бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, общая сумма неэффективно использованных средств составила 1,9 млрд рублей.

«Из них 307 млн рублей обладают признаками ущерба вследствие оплаты невыполненных, либо некачественно выполненных объемов работ (конгресс-холл «Крылья», региональный центр по шорт-треку, ФАПы)», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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